Il Pd si smarca da Delrio. Boccia: "Il ddl sull'antisemitismo è stato presentato a titolo personale"

Il capogruppo in Senato spiega che la proposta "non rappresenta la posizione del gruppo né quella del partito". La difesa di Delrio

"Il gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. Il senatore Delrio ha depositato, a titolo personale, il ddl 'Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo' che non rappresenta la posizione del gruppo né quella del partito", dice Francesco Boccia.

Il capogruppo dem in Senato parla a nome del Nazareno, smontando l'iniziativa dell'ex ministro dei Trasporti. E aprendo forse un nuovo fronte interno nel Pd. La proposta di Delrio era stata infatti sottoscritta anche da Simona Malpezzi, Antonio Nicita, Alessandro Alfieri, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Tatiana Roijc, Filippo Sensi, Valeria Valente, Walter Verini e Sandra Zampa.



Mentre Pina Picierno, la vicepresidente dem del Parlamento europeo, ha definito strumentali le critiche contro il ddl: "Sanno di giustificazionismo e ipocrisia".



Il ddl ha suscitato forti polemiche a sinistra, a partire da Angelo Bonelli di Avs ("impedisce la critica a Israele), tali da indurre il Nazareno a prenderne le distanze. (In Parlamento hanno presentato una legge contro l'antisemitismo anche Forza Italia e Lega).



Al Foglio Graziano Delrio, parlando della sua proposta, aveva spiegato: L’antisemitismo non riguarda gli ebrei ma la qualità della democrazia, ne parliamo oggi perché il fenomeno è in crescita esponenziale”.



Dopo l'uscita di Boccia, ancora Delrio si difende: "La definizione di antisemitismo è da noi usata perché assunta dal Parlamento Ue nel 2017 e dal governo Conte nel 2020: peraltro non le diamo forza di legge, a differenza degli altri progetti, proprio perché molto discussa sia da chi la giudica debole e da chi la giudica eccessiva. E' però la definizione che la Repubblica italiana sta utilizzando nelle strategie contro l'antisemitismo. Non introduciamo nulla di nuovo".

