Giuli e Giorgetti: incontri, nomine e uscite al Mic

I due ministri si vedono dopo le polemiche con Daria Perrotta e decidono che il decreto che ha proposto il Mic (per stornare risorse da destinare cinema) non può essere tecnicamente approvato. Si studieranno quindi altre soluzioni

Incontro Giuli-Giorgetti: si vedono, tutto chiarito, “non si può fare”. Al Mic cessa la collaborazione di Claudia Ianniello, sorella di Giovanna Ianniello, ex portavoce di Giorgia Meloni e moglie di Paolo Quadrozzi, il “bibliofilo” della premier (cura i suoi discorsi) coordinatore del nucleo tecnico del sottosegretario Alfredo Mantovano. Alessandro Giuli va al Mef per confrontarsi con Giorgetti, dopo le polemiche con Daria Perrotta, la ragioniera di stato. In ufficio con Giorgetti c’è Perrotta. Il decreto che ha proposto il Mic (per stornare risorse da destinare cinema) non può essere tecnicamente approvato. Si studieranno altre soluzioni. Nomine e uscite: il Pd attacca Giuli per le nomine del coordinatore di FdI, Gianpio De Rosa e di Luciano Schifone, ex deputato di An, al cda della Direzione regionale dei musei in Campania. Il 15 ottobre si è conclusa l’esperienza di Ianniello con il Mic che faceva parte degli uffici di diretta collaborazione del ministro.