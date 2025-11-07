Elly vs patriarcato
Schlein: "Io rivale di Salis? Un gioco patriarcale"
Respinge le voci di una presunta rivalità con la sindaca di Genova e denuncia che si tratta solamente di un gioco maschilista “che mette le donne una contro l'altra”
Elly Schlein va alla guerra. Contro Giorgia Meloni? Contro le riforme del centrodestra? Contro la disorganizzazione del “campo largo”? Macché, il vero nemico, ancora una volta, è il patriarcato. Stavolta quello che, a suo dire, “mette le donne una contro l’altra” solo per sport, come se fosse un passatempo nazionale. Così la presunta rivalità con Silvia Salis non esiste: è una “costruzione patriarcale”, una fake news di genere. Verbatim: "Silvia Salis leader del centrosinistra se perdiamo il referendum? Questo è un gioco molto diffuso nelle società patriarcali: mettere donne contro altre donne nonostante abbiano dimostrato di saper lavorare di squadra". Tradotto: se qualcuno nota che nel centrosinistra è comparsa un'altra potenziale leader, ambiziose e in ascesa, non è politica, è sessismo. Schlein, ospite del festival del quotidiano Domani, assicura al direttore Emiliano Fittipaldi che con la sindaca di Genova “si sente” e che “fanno squadra”. Anche se, a oggi, la squadra non ha ancora deciso se giocherà la stessa partita.
Nel frattempo, la segretaria del Pd lancia il suo appello all’unità: scrivere un programma “con il paese, nel paese”, che suona molto bene, purché qualcuno prima o poi si sieda davvero a scriverlo. Perché finora, tra un richiamo al patriarcato e un invito a non essere “contro Giorgia Meloni ma per la gente”, il rischio è che l’unico campo davvero largo resti quello semantico.
Insomma, dove altri vedono tattiche, alleanze e urne, Schlein vede strutture di potere millenarie. Ogni competizione interna, ogni dubbio, ogni accenno di confronto è una trappola di un sistema maschilista: un modo elegante per non dire che, forse, la vera sfida è tutta dentro il Pd.
L'incontro al Nazareno
Asse Orsini-Schlein. Confindustria dal Pd per la contromanovra: "L'Ue penalizza le imprese"
Il presidente di via dell'Astronomia vede la segretaria dem. È il secondo faccia a faccia: "Evitare che le nostre imprese chiudano a causa della burocratizzazione europea". La dem: "Occorre superare i veti e mettere in campo un grande piano di investimenti pubblici per le aziende". Misiani lascia la riunione prima della fine. Lo segue anche Orlando: "Ho il treno"
La decisione
Niente terzo mandato per Fugatti. La Consulta lo boccia anche per la Provincia di Trento
L'ufficio stampa della Corte costituzionale comunica la decisione presa sul ricorso della presidenza del Consiglio che equipara la provincia autonoma alle altre regioni. I giudici costituzionali, sempre su ricorso del governo, avevano preso una decisione analoga anche sulla legge campana che aveva fatto approvare Vincenzo De Luca. La Corte definisce il divieto di terzo mandato "un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica"
La risposta