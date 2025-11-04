Romeo (Lega): "Le provocazioni di Zakharova sono da condannare. Rispondere con cautela"

"Non è la prima volta che la Russia si comporta così. Ogni affermazione di questo tipo non può aumentare le tensioni in Ucraina. Serve la prudenza dei grandi politici, ma ce ne sono pochi", dice il capogruppo del Carroccio al Senato

"Affermazioni che sono sicuramente da condannare, in questi casi serve la calma e la pacatezza dei grandi leader". Massimiliano Romeo commenta le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova dopo il crollo della Torre dei conti di ieri. "Sono provocazioni", dice il capogruppo del Carroccio in Senato: "Quello che è stato detto è grave e da condannare, ma non bisogna che ogni affermazione del genere diventi un pretesto per aumentare le tensioni in Ucraina".



Ieri il leader della Lega Matteo Salvini aveva commentato così: "Di politica estera parleremo da domani in avanti. Ma sicuramente mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina come proposto da Trump è una priorità e non possiamo andare avanti per altri 50 anni a mandare soldi, armi in Ucraina, questo è fuori dubbio”.



"Non è la prima volta che si comporta così la Russia, tempo fa ha provato ad attaccare Mattarella e noi abbiamo difeso subito il capo dello stato", dice ancora Romeo. E spiega: "A queste provocazioni bisogna rispondere con la cautela, la prudenza di quelli che dovrebbero essere i grandi politici e i grandi leader". Chi sono, senatore? "Ce ne sono pochi".