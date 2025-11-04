Appalti truccati: la procura di Palermo chiede l'arresto di Cuffaro e del deputato di Noi Moderati Romano

Richiesti gli arresti domiciliari anche per altre 16 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Il parlamentare del partito di Lupi: "Non so assolutamente nulla. Mi sembra una cosa abnorme, sono lontano da queste pratiche"

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone- tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione su alcuni appalti. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l'interrogatorio preventivo. Solo dopo l'interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano.

A diversi indagati, tra cui l'ex presidente della Regione, i militari dell'Arma hanno notificato anche un decreto di perquisizione disposto dai pm. Cuffaro e Romano sono coinvolti in un'inchiesta della Procura, guidata da Maurizio de Lucia, su appalti pilotati. Coinvolti anche diversi funzionari pubblici e Vito Raso, autista e uomo di fiducia dell'ex governatore. Cuffaro, ora presidente nazionale della Nuova Dc, è stato condannato a 7 anni (il verdetto è diventato definitivo nel 2011) per favoreggiamento alla mafia e ha lasciato il carcere nel 2015 dopo averne scontati 4 e 11 mesi grazie all'indulto di un anno per i reati "non ostativi" e lo sconto previsto dalla liberazione anticipata per buona condotta; Romano, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, fu prosciolto nel 2012 dal gip con la vecchia formula dell'insufficienza di prove.

Intanto sulle chat di Noi Moderati Romano si sfoga così: "Il danno è fatto. Non so a cosa porterà questa inchiesta. Non so assolutamente nulla. Mi sembra una cosa abnorme, sono lontano da queste pratiche. Non so assolitamente come avrei potuto inserirmi in un meccanismo di turbativa o appalti truccati. Adesso chiarirò al gip, visto che dovrò essere ascoltato. Ma potete immaginare, anche se il gip dovesse dire che Romano non c'entra nulla con queste vicende, quello che sta accadendo in questo momento. Mi chiamano i giornalisti di cui una cosa di cui non so parlare".