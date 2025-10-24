regionali
Puglia pop: in lista a sinistra con Decaro la cugina del cantautore Achille Lauro
Maria Pina Digiesi, avvocato di Gravina, è parente dell’artista: correrà in una civica dell'eurodeputato dem. Nelle liste del M5s compare il medico palestinese Jarban Bassem, che suoi social ha insultato Donazzan, Salvini e Fitto
Note pop nella afona campagna elettorale pugliese, spenta dal consolidato vantaggio del centrosinistra sui conservatori. Salgono i decibel però della coalizione di Antonio Decaro: il candidato governatore del campo extra large, dopo aver scelto come slogan “Tutta la Puglia” mutuando il ritornello sanremerese della hit di Gabri Ponte, ora ha schierato nella sua lista civica “Per la Puglia” anche una parente di un popolare cantante. Si candida al consiglio regionale Maria Filippa Digiesi, detta Maria Pina, cugina di Achille Lauro.
Se il profilo Instagram della Digiesi è pieno di foto con il parente star di X Factor, l’artista - assicurano fonti vicine alla candidata - non sarà parte della contesa delle regionali.
La Digiesi è un avvocato di Gravina di Puglia, in prima linea - come Lauro del resto - nella difesa dei diritti civili: sposata con una donna, considera tra le priorità le istanze del mondo Lgbt oltre che quelle del mondo produttivo della Murgia. "Non prometto miracoli - ha spiegato presentandosi - ma presenza, ascolto, lavoro. Prometto di portare storie del territorio dove spesso non arrivano: nei luoghi delle decisioni, dove servono visione e concretezza".
Le hit di Achille Lauro, possibile sottofondo della campagna di Decaro, in queste ore provano a coprire il rumore delle polemiche per la candidatura nella lista del M5S del medico palestinese Jarban Bassem, indicato da Rifondazione comunista nel patto con Giuseppe Conte: sui suoi profili social insulti all’eurodeputata di Fdi Elena Donazzan, il vicepremier Matteo Salvini e il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto. Elogi sperticati invece per l’icona pro Pal Francesca Albanese.
