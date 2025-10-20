Meloni come Craxi: il suo è il terzo governo più longevo, sotto solo a Berlusconi

Dopo 1.093 giorni dal giuramento, la premier si autocelebra sui suoi social per aver raggiunto la durata del governo guidato dal segretario del Partito socialista. Ora sul podio degli esecutivi più stabili in Italia ci sono solo maggioranze di centrodestra

Da oggi il governo di Giorgia Meloni è diventato il terzo governo più longevo della storia della Repubblica, una circostanza che la stessa premier ha voluto festeggiare sui suoi profili social con un post. A quasi tre anni dal giuramento avvenuto il 22 ottobre 2022, con 1.093 giorni di durata l'esecutivo Meloni ha raggiunto quello di Bettino Craxi (4 agosto 1983-primo agosto 1986). Ai primi due posti ci sono due dei quattro governi Berlusconi: il secondo ha il record assoluto con 1.412 giorni in carica (11 giugno 2001-23 aprile 2005) seguito dal Berlusconi IV con 1.287 giorni (8 maggio 2008-16 novembre 2011). Per scalare la classifica, alla premier basta meno di un anno: 194 giorni per il secondo posto e 319 per il primo.

Oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana.

Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana.

Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di…

Sul podio della longevità, nei quasi 80 anni della Repubblica ci sono quindi tutti governi di centrodestra. Il primo esecutivo di sinistra in questa classifica è quello guidato da Matteo Renzi (22 febbraio 2014-12 dicembre 2016), al quinto posto con 1.024 giorni.

Se invece dell'intero governo si guarda al tempo trascorso da un premier a Palazzo Chigi, Meloni è al nono posto sopra Antonio Segni, che è rimasto al governo per 1.088 giorni. In prima posizione c'è Berlusconi che ha guidato quattro governi per un totale di 3.339 giorni. Dopo di lui ci sono Giulio Andreotti che è rimasto a Palazzo Chigi per 2.678 giorni, guidando sette esecutivi, Alcide De Gasperi è stato presidente del Consiglio per 2.458, alla testa di otto governi, il numero più alto tra tutti i premier. Seguono poi i cinque governi di Aldo Moro per un totale di 2.279 giorni e i sei di Amintore Fanfani (1.659 giorni). Infine ci sono Romano Prodi con 1.608 giorni, Bettino Craxi con 1.353 e Mariano Rumor con 1.104.