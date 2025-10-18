Dramma a 5 stelle
Processo a Chiara Appendino. Taverna: "In un altro partito saresti già stata cacciata"
La torchiano per 7 ore e le annunciano che verrà intavolata un'indagine interna per capire chi ha passato la notizia delle sue dimissioni. Le lacrime dell'ex sindaca di Torino: "Non vado in un altro partito, piuttosto torno al mio lavoro di prima"
Dramma a 5 stelle, processi, pianti. La donna sotto attacco è Chiara Appendino. Viene convoncato il Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle e l'ex sindaca di Torino annuncia: "Mi dimetto come vicepresidente". Pesa l'alleanza con il Partito democratico di Schlein dopo il tonfo in Toscana. È questa la che le viene imputato ad Appendino e che le costa un processo a suo carico di quasi otto ore. Qualcosa da vecchio Partito Comunista. E volano stracci.
Nella riunione virtuale del Consiglio Appendino è accerchiata. Ad attaccarla è Paola Taverna, la passionaria di Conte, che le dice: "Tu non sei antisistema, tu hai fatto parte del sistema". E rincara la dose: "Senza di noi non avresti avuto cariche. In un altro movimento saresti stata cacciata prima". I colleghi vicepresidenti, uomini, Turco, Gubitosa e Ricciardi non prendono le difese di Appendino. Quest'ultimo, Ricciardi, vira sul pratico: "Dobbiamo pensare a Fico e alla Campania. Lì ci giochiamo molto. E la tua posizione, cara Chiara, non è giustifica". Sotto torchio.
Taverna, raccontano al Foglio, lancia anche un'accusa: secondo l'ex senatrice, Appendino avrebbe una strategia per mettere in crisi Giuseppe Conte e la sua rielezione come leader maximo del Movimento. La sorpresa è un'altra: partirà un'indagine interna per capire chi ha passato alla stampa la notizia delle dimissioni dell'ex sindaca prima che fossero confermate.
Le notizia delle sue dimissioni si è rincorsa nei giorni scorsi. Diverse interviste dei big dei 5 stelle uscite nelle ultime ore hanno cercato di far tornare Appendino sui suoi passi. "Se la conoscessero davvero saprebbero che questo metodo non serve a niente".
Appendino si sarebbe commossa: "Ci tengo davvero", avrebbe detto durante il processo fiume. Una lacrima è scesa. Ma si è anche saputa difendere, spiegando la sua posizione: "Non abbandono il Movimento, posso fare altro qui dentro. E non passo nemmeno a un altro partito, non ne creo un altro. Ho un lavoro, piuttosto torno a quello". Insomma, grazie ma no grazie.
Malelingue dicono il silenzio dei deputati e dei senatori sarebbe da associare ai seggi: peserebbe la deroga per i senatori arrivati al secondo mandato attendono per correre ancora, per un terzo. E pesa anche la legge elettorale. A decidere resta sempre e solo Conte che fra una settimana verrà incoronato di nuovo presidente del Movimento 5 Conte.
l'intervista
Il governo Meloni è più immigrazionista dei governi di sinistra. Numeri
palazzo chigi
Meloni torna in conferenza stampa dopo due anni (ma risponde solo a due domande)
L'unico incontro con i giornalisti aperto a domande, quest'anno è stato a gennaio per la conferenza stampa di fine anno. Ma è dal novembre 2023 che la presidente del Consiglio non si presentava nella sala polivante per illustrare progetti del governo dopo un Consiglio dei ministri. Oggi il ritorno per la legge di Bilancio