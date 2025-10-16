Landini: "Meloni cortigiana di Trump". La premier: "La sinistra fa la morale sulle donne e poi insulta"

Il segretario della Cgil, ospite a Di Martedì, ha detto che la presidente del Consiglio sulla questione mediorientale "non ha mosso un dito". La replica della leader di FdI: "Ed ecco a voi un'altra splendida diapositiva della sinistra". E pubblica la definizione della parola sui social

"Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che c'erano i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso la dignità e l'onore di questo paese". Ha detto così il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite a Di Martedì su La7, parlando della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo ruolo nel conflitto tra Hamas e Israele. Landini ha poi precisato che il termine da lui usato significa "stare alla corte di Trump, essere il portaborse di Trump".



Ma ovviamente non è bastato. "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet", ha scritto sui social la premier Meloni.



Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”.



Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo… pic.twitter.com/JS51GN7Yn9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 16, 2025



"Ed ecco a voi un'altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta", ha concluso.