Fratelli d'Italia cresce ancora: è oltre il 30 per cento. Pd e M5S in calo. Il sondaggio

Aumenta il divario con il Partito Democratico (oggi al 21,9 per cento). Sale Avs, unica forza nel centrosinistra a registrare un dato positivo. La rilevazione Swg

L'ultimo rilevamento di Swg per TgLa7, effettuato tra il 1 e il 6 ottobre, fa emergere, ancora una volta, un quadro positivo per il partito della premier Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia è cresciuto dello 0,3 per cento e arriva così al 30,8 per cento. Tra i partiti del centrodestra si registra un calo della Lega, che passa dal 9 all'8,8 per cento, mentre Forza Italia resta stabile all'8 per cento.

Il divario tra il Partito Democratico e Fratelli d'Italia si allarga: il Pd cala dello 0,2 per cento e si attesta così sul 21,9 per cento; dinamica simile per il Movimento 5 Stelle, che, con una perdita dello 0,1 per cento, arriva al 13,6. L'unica forza del campo largo a registrare un dato positivo è Alleanza Verdi e Sinistra, che con una crescita dello 0,3 per cento arriva al 6,8.

Azione e +Europa perdono lo 0,1 per cento, e si attestano rispettivamente sul 3 per cento e sull'1,8 per cento. Stabile invece Italia Viva sul 2,2 per cento.

