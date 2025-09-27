L'indiscreto
Meloni in tv per parlare di Gaza: sarà da Vespa a Porta a Porta. Si tratta per il 7 ottobre
La premier nel salotto di Rai 1. I primi giorni del prossimo mese. Giovedì in Aula sulla Palestina non ci sarà: riferirà il ministro degli Esteri Antonio Tajani
È l’ospite più attesa della nuova stagione di “Porta a Porta”, la proverbiale “Terza Camera del Parlamento” di stanza su Rai 1, che da lunedì riprende anche con “Cinque minuti”. Giorgia Meloni sarà nell’ambìto salotto di Bruno Vespa i primi di ottobre. Si tratta per una data simbolica: il 7 ottobre, secondo anniversario del pogrom di Hamas in Israele. Al di là del giorno esatto, per la premier questa intervista si preannuncia densa: da una parte ricorderà una delle pagine più drammatiche della storia di Israele dall’altra condannerà la reazione “spropositata” del governo di Tel Aviv contro i civili a Gaza. Più della metà dell’elettorato di destra, una maggioranza silenziosa, è assai colpito dai risvolti umanitari di questa vicenda, anche se non scende in piazza. Giovedì giorno della risoluzione sulla Palestina la premier non sarà in Aula. Per il governo è atteso il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Vespa, corteggiato come sempre da tutti i leader, prepara il colpaccio.
