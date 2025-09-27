Leggi il foglio

L'indiscreto

Meloni in tv per parlare di Gaza: sarà da Vespa a Porta a Porta. Si tratta per il 7 ottobre

Simone Canettieri

La premier nel salotto di Rai 1. I primi giorni del prossimo mese. Giovedì in Aula sulla Palestina non ci sarà: riferirà il ministro degli Esteri Antonio Tajani

È l’ospite più attesa della nuova stagione di “Porta a Porta”, la proverbiale “Terza Camera  del Parlamento” di stanza su Rai 1, che da lunedì riprende   anche con “Cinque minuti”. Giorgia Meloni  sarà nell’ambìto salotto di Bruno Vespa i primi di ottobre. Si tratta per una data simbolica: il 7 ottobre, secondo anniversario  del pogrom di Hamas in Israele. Al di là del giorno esatto, per la premier questa intervista si preannuncia densa:  da una parte ricorderà  una delle pagine più drammatiche della storia di Israele dall’altra condannerà la reazione “spropositata” del governo di Tel Aviv contro i civili a Gaza. Più della metà dell’elettorato di destra, una maggioranza silenziosa, è assai colpito dai risvolti umanitari di questa vicenda, anche se non scende in piazza. Giovedì giorno della risoluzione sulla Palestina la premier non sarà in Aula. Per il governo è atteso il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Vespa, corteggiato come sempre da tutti i leader, prepara il colpaccio. 

  • Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero (in cronaca e al politico). Prima ancora in Emilia Romagna come corrispondente (fra nascita del M5s e terremoto), a Firenze come redattore del Nuovo Corriere (alle prese tutte le mattine con cronaca nera e giudiziaria). Ha iniziato a Viterbo a 19 anni con il pattinaggio e il calcio minore, poi a 26 anni ha strappato la prima assunzione. Ha scritto per Oggi, Linkiesta, inserti di viaggi e gastronomia. Ha collaborato con RadioRai, ma anche con emittenti televisive e radiofoniche locali che non  pagavano mai. Premio Agnes 2020 per la carta stampata in Italia. Ha vinto anche il premio Guidarello 2023 per il giornalismo d'autore.

