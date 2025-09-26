L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Accolga la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme"

"Evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona", dice il presidente della Repubblica che invita gli attivisti a raccogliere la proposta del cardinale Pizzaballa. "Al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un appello alla Flotilla, affinché accolga la mediazione del cardinale Pizzaballa, evitando ulteriori rischi. "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona", dice in una nota il capo dello stato.

"A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto – prosegue la nota del Quirinale - di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza".