"Bene il governo sui soccorsi alla Flotilla", dicono M5s, Pd e Avs. Ma balbettano sulla mozione per la Palestina

Convergenze e divergenze. Gli attacchi ad alcune navi italiane della Global Sumund Flotilla hanno messo in agitazione le opposizioni. Ma non solo. Poco dopo l'occupazione da parte di alcuni esponenti di Pd, Movimento 5 stelle e Avs dei banchi del governo alla Camera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato, con una nota, l'invio di una fregata per aiutare i connazionali coinvolti nella missione umanitaria.



Decisione, quella di Crosetto, che ha trovato il favore di molti esponenti delle opposizioni. Usciti dall'Aula per raggiungere un piccolo sit organizzato dalla sezione italiana della Flotilla davanti a Palazzo Montecitorio, alcuni parlamentari di Pd, M5s e Avs hanno sì ringraziato il titolare della Difesa, ma anche ribadito che non è sufficiente l'aiuto, ma serve "la capacità di rispondere agli attacchi".



Ma se su questo terreno opposizioni e maggioranza, oggi, si sono trovate d'accordo, l'imbarazzo nel campo largo sale quanto viene posta la questione legata al riconoscimento dello stato di Palestina. Meloni ha posto due condizioni, necessarie, perché l'Italia faccia questo passaggio: Hamas fuori dal governo e la liberazioni degli ostaggi. Una proposta che Pd. M5s e Avs considerano pretestuosa e ipocrita. "Il gioco delle tre carte", secondo Nicola Fratoianni. "Vergognosa" per Marco Furfaro. Mentre Stefano Patuanelli si spinge oltre: "Anche Israele ha un governo criminale e terrorista. Se il motivo per cui non riconosco la Palestina è la presenza di Hamas allora non dovremmo riconoscere neanche Israele".



