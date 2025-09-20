Il "Vaffa" dei giovani della Lega a Calenda

Come l'anno scorso contro Tajani, questa volta i giovani leghisti a Pontida attaccano il leader di Azione. E poi intonano: “Vannacci è un moderato, noi no, noi no”

“Calenda, Calenda, vaffanculo!”. È con questo urlo che si apre Pontida 2025. I giovani della Lega attaccano il leader di Azione. Manifesti, slogan contro Ilaria Salis, urla contro i “comunisti”. Si ripete a distanza di un anno l’attacco a un altro leader. Nel 2024 era stato attaccato Tajani sempre con lo stesso slogan: “Tajani, Tajani , vaffanculo”. Pontida inizia così e con altri slogan, sempre dei baby Lega: “Vannacci è un moderato, noi no, noi no”