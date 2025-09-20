Salvini annulla gli impegni: calcoli renali. Sarà a Pontida domani

“Nulla di preoccupante”, fanno sapere dal Carroccio. Il leader sarà domani allo storico raduno leghista

Matteo Salvini ha annullato gli impegni pubblici previsti per la giornata di oggi a causa di alcuni controlli medici legati a calcoli renali. A renderlo noto sono fonti vicine al leader della Lega, che hanno rassicurato circa le condizioni di salute del vicepremier: “Nulla di preoccupante”, sottolineano.

Nonostante lo stop temporaneo, è confermata la partecipazione di Salvini domani a Pontida, lo storico raduno leghista che ogni anno richiama militanti e simpatizzanti da tutta Italia. L’appuntamento rappresenta un momento centrale per il partito: non solo occasione di mobilitazione politica e identitaria, ma anche palcoscenico per delineare le strategie future e testare il consenso interno alla coalizione di governo. Fin dagli anni Ottanta, quando Umberto Bossi lo lanciò come rito fondativo del movimento, la cittadina bergamasca è diventata il luogo in cui la leadership del partito si misura con la propria base. Per Salvini, che negli ultimi mesi ha intensificato la sua attività politica tra piazze, campagne locali e dossier nazionali come le infrastrutture e la sicurezza, l’appuntamento è dunque imprescindibile.

La momentanea pausa per motivi di salute, in questo senso, non intacca la centralità dell’impegno politico del leader leghista, che resta proiettato sul messaggio da lanciare domani a Pontida, in un quadro politico nazionale attraversato da tensioni interne alla maggioranza e da sfide sul piano europeo.