Derby tra Gualtieri e Rocca, Travaglio e Ultima generazione: al via Fenix, la festa di Gioventù nazionale

A Roma torna Fenix, la festa di Gioventù Nazionale. Dopo un anno di stop a causa dell’inchiesta di Fanpage, i giovani di Fratelli d’Italia tornano al Laghetto dell’Eur per quattro giorni di dibattiti e incontri.



A inaugurare la kermesse è stato il “derby” tra il presidente della regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma, quota Pd, Roberto Gualtieri. A fare da "arbitro" il direttore del Messaggero Massimo Martinelli. Dopo di loro poi è stato intervistato il presidente del Senato Ignazio La Russa. E tra gli appuntamenti di fine giornata, ce n’è stato uno con il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio, che questa volta però è stato invitato per parlare di Franco Battiato.



Il programma della manifestazione è molto fitto. Domani interverrà Arianna Meloni. Invece la premier, Giorgia, è attesa domenica, per la giornata di chiusura, proprio mentre si giocherà il vero derby. Nel mezzo saranno ospiti parlamentari e ministri, ma anche alcuni membri dell’opposizione come Matteo Hallisey di +Europa e Stefano Bonaccini del Pd, e perfino uno dei co fondatori di Ultima Generazione, Michele Giuli. Il villaggio allestito per l'occasione si è agghindato con gonfiabili, giochi e punti ristoro. Alla sera, dopo i dibattiti, sono previsti eventi legati alla musica, dj set e proiezione di film.