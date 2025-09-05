Leggi il foglio

Decaro verso il sì alla candidatura in Puglia

L'ex sindaco di Bari ed europarlamentare starebbe per sciogliere la riserva: sarà il candidato del campo largo alle prossime regionali

Fonti del campo largo confermano che Antonio Decaro sta preparando una nota di accettazione della candidatura a presidente della Puglia. E salirà sul palco della festa dell'Unità stasera a Bisceglie, insieme a Elly Schlein. La decisione dell'ex sindaco di Bari ed europarlamentare sarebbe maturata anche in seguito a pressioni del Movimento Cinque stelle. 

