Meloni, Salvini e Tajani chiuderanno insieme la campagna elettorale di Acquaroli nelle Marche

Il 17 settembre i leader del centrodestra, ci sarà anche Maurizio Lupi, ad Ancona per sostenere il governatore meloniano in cerca del bis. Le Marche sono considerate un passaggio chiave per il centrodestra anche in vista delle altre contese regionali. Sul fronte opposto, Elly Schlein è attesa oggi nelle Marche

Appuntamento per il 17 settembre ad Ancona. La premier Giorgia Meloni, i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, e Maurizio Lupi si ritroveranno sullo stesso palco per chiudere la campagna elettorale di Francesco Acquaroli, il governatore meloniano in ceca del bis in regione.



Le Marche sono la prima regione ad andare al voto in autunno, il 28 e 29 settembre. La contesa d'altra parte non è scontata, i sondaggi hanno fotografato un testa a testa, e rappresenta un viatico che i leader di centrodestra ritengono fondamentale in quanto potrebbe avere effetti anche sulle altre contese regionali, tanto che secondo alcuni retroscena la scelta degli altri candidati per le regionali - dalla Puglia alla Campania al Veneto - potrebbe dipendere dall'esito della sfida tra Acquarolii e Ricci.

L'attenzione è massima. Lo scorso 4 agosto i leader di centrodestra erano già stati sul territorio. In quell'occasione la premier Meloni aveva anche annunciato l'estensione della Zes - zona economica speciale - nelle Marche, provocando la reazione del centrosinistra che aveva parlato di "marchetta elettorale". Per tutta l'estate inoltre ministri ed esponenti di primo piano hanno battuto la regione per sostenere Acquaroli, sul cui profilo nella prima parte della campagna elettorale erano emersi dei dubbi nello stesso centrodestra. Considerato debole, in particolare dal punto di vista comunicativo, ne confronto con Matteo Ricci: anche per questo è stato affiancato da Italo Bocchino, abile polemista e assidua presenza televisiva per perorare la causa di governo.



Ieri intanto a Sirolo, provincia di Ancona, è arrivato Matteo Salvini che ha presentato i candidati della Lega per le regionali. Oggi sarà il turno di Antonio Tajani a Civitanova Marche. Mentre sul fronte opposto è attesa Elly Schlein, ad Ancona, a Fabriano e a Potenza Picena. Angelo Bonelli sarà invece a Pesaro.



Al momento non è in programma un evento con tutti i leader del centrosinistra. Ma dallo staff di Ricci fanno sapere che di tempo ce n'è ancora. La possibilità dunque non è esclusa. Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni saranno invece insieme domani a Roma per la festa di Avs.