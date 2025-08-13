Guerra dentro FdI, i ragazzi di Gioventù Nazionale occupano la sede del partito e si barricano dentro: arriva la polizia

Protesta dei giovani rampelliani nella sede di via Sommacampagna per il tentato trasferimento alla Garbatella. Dispetti e serrature cambiate: nella notte il blitz dei baby meloniani. Le forze dell'ordine, chiamate dal partito, sono ancora a lavoro

Guerra in Fratelli d'Italia a Roma. I giovani del partito di Giorgia Meloni occupano la storica sede di via di Sommacampagna 29. In strada polizia e digos. Una scena abbastanza surreale visto l'attivismo del partito della premier contro le occupazioni. Ma cosa è successo? La nuova segreteria romana, diretta da Marco Perissa, ha deciso di spostare la costola giovanile del partito e la sede della federazione romana da via di Sommacampagna alla Garbatella, storica sezione dove la premier mosse i primi passi in politica.

La decisione formalmente è stata presa dalla fondazione di An che è titolare di tutti gli immobili. Da quando è stata presa questa decisione è iniziata la guerra tra i ragazzi e il partito romano, con dispetti e cambi di serrature. Fino al blitz di questa notte quando i baby meloniani hanno occupato la sede e il partito ha chiamato la polizia. E mentre scriviamo è ancora per strada.