Il Ferragosto di Piantedosi a Prato

Per il consueto comitato per l’ordine e la sicurezza il ministro dell’Interno ha scelto la città toscana, attualmente nelle mani di un commissario. Un'occasione anche per fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza, l’immigrazione, il lavoro nero, la micro e la macro criminalità

Ferragosto a Prato per Matteo Piantedosi. Il ministro dell’Interno ha scelto la città toscana per il consueto comitato per l’ordine e la sicurezza preceduto dal collegamento con le centrali operative sparse per l’Italia.

L’evento cade in un capoluogo scosso. Attualmente il Comune è nelle mani di un commissario, Claudio Sammartino, dopo le dimissioni da sindaco di Ilaria Bugetti, indagata per corruzione dalla dda di Firenze. L’appuntamento è fissato in prefettura. Per Piantedosi sarà anche l’occasione per fare il punto sulle criticità della città legate alla sicurezza, l’immigrazione, il lavoro nero, la micro e la macro criminalità.

La deputata pratese di Forza Italia Erica Mazzetti ha già consegnato al ministro un dossier sul caso Prato, sottolineando problemi come l’illegalità diffusa, lo sfruttamento e l’evasione fiscale.

A questi problemi si aggiungono quelli legati all’organico delle forze dell’ordine, considerato inadeguato, come ha più volte denunciato il capo della procura Luca Tescaroli.