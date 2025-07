Cerasa: "Sala, Ricci e la riforma della Giustizia. Come combattere la cultura della gogna"

"È un tentativo spericolato: mettere insieme tre storie che sembrano distanti ma che hanno un unico filo conduttore: l'inchiesta a Milano, quella che riguarda l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, e la riforma della Giustizia. Il filo conduttore è il garantismo, e cosa significa essere garantisti. Ci sono due opzioni: considerare tutto ciò che fa un pm come una verità, fino a prova contraria. Le seconda è quella di osservare ogni fatto di cronaca giudiziaria in maniera diversa da come ci sembrerebbe istintivo. Combattere la cultura della gogna è il vero filo conduttore dei tre temi che vi abbiamo proposto".

