Toti lascia la politica. "Ma per Pier Silvio Berlusconi potrei tornare"

L'ex governatore della Liguria oggi lascerà la carica di presidente di Noi moderati. Si dedicherà alla comunicazione. E sull'inchiesta che lo ha coinvolto dice: "Non mi ritengo colpevole. Il patteggiamento non è un'ammissione di colpa"

"Con la politica chiudo, ho deciso di voltare pagina", dice Giovanni Toti che oggi si dimetterà da presidente di Noi moderati, la forza politica guidata da Maurizio Lupi che oggi riunisce il Consiglio nazionale. "È un ruolo che non ho mai esercitato. È giusto che lo lasci a chi ha voglia, tempo e passione. Io consiglio di affidarlo a Ilaria Cavo, donna capace ed esperta, con la mia stessa visione politica", dice 'ex presidente della Liguria parlando al Corriere.

L'addio alla politica di Toti tuttavia potrebbe non essere definitivo. E se Pier Silvio Berlusconi scendesse in campo, l'ex governatore sarebbe disposto a ripensarci. "Pier Silvio non lo ha escluso. Per uno di famiglia sarei disposto a tornare indietro". Nel frattempo, continua Toti, "anziché fare politica in prima persona, farò il telecronista. Ho avviato un’agenzia di comunicazione e sono tornato a scrivere".

Toti è tornato anche a parlare delle inchieste che lo hanno coinvolto. "Errori ne ho commessi tantissimi. Ma non mi ritengo colpevole né moralmente né legalmente. Il patteggiamento non è un'ammissione di colpa. Resto convinto che la magistratura abbia sbagliato l'interpretazione del nostro modo di far politica. Non do' la colpa a nessuno, ma rilevo che c'è una zona grigia che è la stessa che oggi viene rimproverata a Beppe Sala".