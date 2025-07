Caso Boccia-Sangiuliano, chiuse le indagini: verso la richiesta di rinvio a giudizio per l'imprenditrice

I Cinque stelle cavalcano l'inchiesta milanese contro il sindaco di Milano più della destra. Alfieri: "Consiglierei loro di leggersi bene le carte e andare oltre gli slogan". Verini: "Sono un po' come Dottor Jekill e Mr. Hyde". Zampa: "Non hanno imparato niente da vicende come Bibbiano. E comunque non si può aspettare l'uscita della Meloni per dire di avere fiducia nel sindaco"