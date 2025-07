De Luca con Fico "a testa alta"

Un incontro al Nazareno tra Schlein e il governatore campano ha quasi chiuso la partita campana: De Luca sosterrà Fico con una sua lista. Obiettivo? Prendere abbastanza voti da fare lui la giunta

Si chiamerà “A testa alta”. E senz’altro, oltre ad alta, sarà molto visibile. Una lista civica per garantire la continuità con i suoi dieci anni di governo della Campania. E’ stata questa la richiesta fatta da Vincenzo De Luca e accettata dalla segretaria del Pd Elly Schlein per rompere gli indugi e ottenere il via libera del governatore per la candidatura alla sua successione del 5 stelle Roberto Fico, detto, per usare un’espressione cara a De Luca, “il moscio”. Nelle intemerate anti grilline del governatore faceva terzetto con “il chirichetto” (Luigi Di Maio) e “il gallo cedrone” (Alessandro Di Battista). “Che vi possano ammazzare tutti quanti”. Sempre per il citare il governatore. Ne è passata di acqua sotto i ponti. E l’immaginazione di De Luca è vasta, vastissima. Larga abbastanza da riuscire infine a cedere per il futuro della sua regione persino a questo. Dal Nazareno ha ottenuto però di poter presentare la sua lista. Almeno un terzo dei grandi portatori di voti è ancora con lui. Così De Luca punta a fare con “A testa alta” un risultato talmente straordianrio da far di Fico una foglia solo formale. Saranno le percentuali elettorali d’altronde a determinare gli equilibri della futura giunta campana. Anche al Nazareno comunque sono convinti di aver vinto la partita. Il ragionamento che si fa è questo: De Luca farà un risultato modesto e a quel punto lo abbandoneranno tutti. E’ già successo, dicono, con la sua lista alle elezioni a Napoli. Un attimo dopo tutti i suoi fedelissimi sono passati con il sindaco Manfredi.