“Io figlio di Emiliano? La figura è un po' inflazionata”: la puntura di Decaro e il masochismo del Pd pugliese

A pochi mesi dalle regionali si consuma una guerra senza quartiere tra l’eurodeputato, candidato governatore dei progressisti, e l’emiro uscente, che vorrebbe correre come consigliere semplice. La Schlein chiede tempo e invita a risolvere il caso Ilva, ma le schermaglie sono quotidiane

Tra gli ulivi e le spiagge cool della Puglia si aggira uno scatenato Tafazzi con bandana arcobaleno e tessera del Pd: in una delle poche regioni italiane in cui il partito di Elly ha la vittoria in tasca alle prossime elezioni, si consuma un duello senza esclusioni di colpi tra il candidato governatore dei progressisti Antonio Decaro e l’uscente Michele Emiliano. L’ultima puntata sul palco del festival letterario “Il libro possibile”: l’ex sindaco di Bari presentava il suo saggio “Vivere” intervistato da Selvaggia Lucarelli. Dopo aver divagato sulla genesi dell’opera letteraria, su cosa fa in Europa, sui dazi e sul green, Decaro ha un po’ cincischiato per rispondere alla domanda sul suo futuro politico. E quasi costretto, dopo giorni di schermaglie, si è tolto un sassolino dalla scarpa, mascariando lo sceicco Michele, reo di volersi candidare al consiglio regionale, oscurando a suo dire la sua visione di “rinnovamento”. Ecco la risposta: “Non sto facendo melina. Il 16 luglio sarà passato un anno dalla mia elezione al parlamento europeo, sono arrivato lì con il consenso di 500mila persone. Lavoro sui temi ambientali…”. Incalzato dalla Lucarelli (“Quindi non ti candidi?”), è costretto a entrare nel merito: “Ascolterò i cittadini, ascolterò mia madre. Emiliano dice che mi serve uno psicologo? Michele è un mio amico. I giornali cercano di calcare la mano, potrei dire che è come un padre, ma meglio dire che sono suo figlio. Ecco la figura del figlio di Emiliano è un po’ inflazionata in questo momento. Potrei essere fratello minore si, dai”. La battuta colpisce nel segno, Emiliano da qualche settimana ha ufficializzato di essere in attesa di avere una nuova compagna e di diventare padre e così, come in un romanzo d’appendice, dopo aver consigliato il bonus psicologo a Decaro e aver ricordato che la sua candidatura è stata approvata dallo stesso eurodeputato in ben due incontri con testimoni (una sostanziale denuncia di inaffidabilità politica), adesso deve ricevere la replica salace del rivale, con un riferimento ironico alla sua vita privata.

Lo scontro tra l’emiro e l’ingegnere di Torre a Mare è da giorni all’attenzione dei vertici nazionali del Pd: Emiliano vorrebbe, in prospettiva, essere candidato alle prossime politiche ma non si fida delle assicurazioni di Decaro e così punta a essere arbitro del suo prossimo impegno, mantenendo un piede in Consiglio regionale (dove ci sarà anche l’altro ex governatore Nichi Vendola). Il panorama pugliese diventa sempre più un presepe pieno di antiche statuine, al punto che il padre di Decaro, l’ex assessore comunale socialista, Giovanni, confida ai suoi amici: “Ma chi ce lo fa fare a portare la croce?”. Il Nazareno, storicamente, entra raramente nelle questioni politiche che superano l’Ofanto e per adesso ha scelto di rimandare un momento di confronto con i due belligeranti: la linea di Elly Schlein rimanda tutto a dopo la risoluzione della complicata vertenza Ilva. Ogni lite interna, del resto, sembrerebbe una inaccettabile sottovalutazione di un nodo fondamentale per lo sviluppo industriale e per il futuro occupazionale di oltre 20mila lavoratori tra Taranto e Genova. Per le prossime puntate delle telenovela (a cui il centrodestra assiste immobile, senza idee e candidato-sfidante), quasi scritta da un Milan Kundera alle cime di rape, basterà immaginare il canovaccio di un libro con questo titolo: “L’insostenibile masochismo del Pd meridiano”.