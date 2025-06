La risposta di Meloni a Schlein sul referendum: un selfie con sorriso

La premier pubblica un post sui suoi social e commenta così la consultazione popolare che si è conclusa ieri. Il riferimento è alle parole della segretaria Pd, che rivendica di aver mobilitato milioni di elettori contrari al governo

"Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo Governo…" e poi un sorriso. La premier Giorgia Meloni posta sui suoi profili social un post con un selfie e queste parole, le prime dopo i risultati del referendum su lavoro e cittadinanza. La consultazione, come noto, non ha raggiunto il quorum. Tuttavia le opposizioni – in particolare la segretaria del Pd Elly Schlein – hanno rivendicato di aver portato alle urne 14 milioni di cittadini, una cifra superiore a quella che nel 2022 ha eletto il governo Meloni.

"Dopo questo fine settimana l'alternativa è più vicina grazie alla straordinaria piazza di sabato per Gaza e per i 14 milioni che sono andati a votare nonostante premier e maggioranza invitassero a fare l'opposto", ha detto oggi Schlein in un'intervista a Repubblica. "La differenza tra noi e loro è che noi siamo contenti per i 14 milioni di elettori che hanno votato, loro per quelli che non sono andati. Hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico, ma hanno ben poco da festeggiare: ai referendum ha votato più gente di quella che lo fece per mandare Meloni al governo. Invece di deriderla dovrebbero riflettere", ha aggiunto.