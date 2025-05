La decisione di Meloni e Mantovano: "Dal 2026 via la scorta dei Servizi segreti agli ex premier"

Lettera del sottosegretario con delega ai Servizi agli ex presidenti del Consiglio con la protezione differenziata: dal prossimo anno la tutela sarà solo a cura del Viminale. Interessati Gentiloni, Renzi, Monti, D'Alema, Prodi

Dal prossimo 1° gennaio il governo Meloni toglierà la scorta dei servizi segreti interni (Aisi) agli ex presidenti del Consiglio, che resteranno solo con il dispositivo predisposto e curato dal ministro dell'Interno. Lo annuncia con una lettera - visionata dal Foglio - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nonché autorità delegata agli 007. Sono interessati dalla stretta una serie di ex presidenti del Consiglio: Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D'Alema. C'è anche chi, come Mario Draghi e Giuseppe Conte, non beneficia della scorta mista, ma ha solo quella gestita dal Viminale.

Mantovano ha motivato la sua decisione nei confronti degli interessati come un atto dovuto, come l'applicazione di una circolare emanata dal governo Conte due.

Con questa premessa: "La presenza di operatori dell'intelligence nell'ambito di un dispositivo tutorio costituisce una deroga alla disciplina generale - prevista dal decreto-legge n. 83 del 2002, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 - che riserva al Ministro dell'Interno la competenza ad adottare i provvedimenti di protezione. Infatti, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, possa definire modalità differenziate di tutela nei confronti di alte personalità esposte a rischio. Con un decreto presidenziale del 2020 è stata condotta una generale rivisitazione dei dispositivi di tutela e protezione assicurativa con personale dell'intelligence al fine di dismettere gradualmente le misure riconducendo la competenza In tal senso, dopo proroghe del regime transitorio, protrattosi per cinque anni, ne è stata disposta la cessazione, determinando l'entrata in vigore del regime ordinario dal 1° gennaio

2026".

Mantovano, si legge nella lettera, invita gli ex premier interessati dal doppio dispositivo differenziato a prendere contatti con il ministero dell'Interno, "ai fini dell'attivazione delle previste procedure di legge per l'assegnazione del servizio di protezione".

La vicenda sta facendo discutere gli ex presidenti del Consiglio. E il sottosegretario nella sua missiva sembra prevedere le polemiche spiegando che la premier Giorgia Meloni manterrà al contrario il doppio dispositivo: "Per completezza d'informazione, si rappresenta che le misure differenziate restano invariate unicamente per il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, in conformità alla normativa vigente".

Fonti del governo, interpellate dal Foglio, spiegano che si tratta di una scelta dovuta perché la circolare di Conte venne sospesa nella sua applicazione quasi subito perché poi l'esecutivo andò in crisi e arrivò Mario Draghi. "Dal 2022 a oggi anche su pressione dei diritti interessati per due anni ne abbiamo sospeso applicazione - raccontano a Palazzo Chigi - ma dopo cinque anni o si cambia la norma o la si fa rispettare senza le deroghe".