Il nuovo sindaco di Bolzano è Corrarati. Il centrodestra: "Vittoria storica"

Vince con il 51 per cento dei voti, sconfitto Andriollo del Pd. Per la prima volta i partiti di destra si impongono nel capoluogo altoatesino

Il centrodestra esulta, la definisce "una vittoria storica". Claudio Corrarati è il nuovo sindaco di Bolzano, al ballottaggio ha ottenuto il 51,03 per cento dei consensi, mentre il suo sfidante Juri Andriollo del Pd si è fermato al 48,97 per cento. Alla fine la differenza è stata di appena 708 voti. Male l'affluenza, ha votato il 42,8 per cento degli aventi diritto, in calo di circa dieci punti rispetto al primo turno.



E' la prima volta che il centrodestra si impone a Bolzano. Corrarati, imprenditore prestato alla politica, è stato il frutto della mediazione tra i partiti di governo. "Adesso è un grande momento di responsabilità. Ci spetta un lavoro che metteremo in campo già dalle prossime giornate. È sicuramente una fase importante che dovremo fare con grande attenzione e qualità, come i cittadini ci chiederanno e ci chiedono, perché credo che la politica e anche il numero di persone che è andata a votare oggi dimostra che si è troppo distanziata dai cittadini e per cui noi dobbiamo riavvicinare i cittadini alla politica, riavvicinare il palazzo ai nostri cittadini e per cui sarà un lavoro doppio", ha detto il nuovo sindaco.



Tra i primi a congratularsi con lui, Matteo Salvini: "Vittoria storica del centrodestra a Bolzano! Proposte concrete e buonsenso: avanti con il cambiamento!", le parole del leader leghista. "La vittoria al Comune di Bolzano segna uno spartiacque: la responsabilità di governo da parte del centrodestra oggi potrà essere applicata anche nel comune capoluogo della provincia di Bolzano, che si allineerà al governo provinciale e al governo nazionale. Inizia una stagione di profondo rinnovamento", ha detto l'onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D'Italia del Trentino Alto Adige.



Di "vittoria storica" parla anche Maurizio Gasparri di Forza Italia. "Per la prima volta con una stabile maggioranza il centrodestra potrà governare la città. Grazie all'unità della nostra coalizione, all'accordo con il movimento civico che si era ben radicato nella città e anche certamente grazie all'apporto di tanti esponenti di organizzazioni di categoria di ogni gruppo etnico".