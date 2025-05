Mattarella non ha mai pronunciato quelle parole sui salari e le famiglie

Dal discorso che il presidente della Repubblica avrebbe dovuto tenere, ma che ha deciso di non pronunciare, si può ricavare un piccolo apologo: seguite il parlato

Sergio Mattarella, martedì a Latina, in occasione delle celebrazioni del Primo maggio, non ha mai pronunciato la frase riportata dalle agenzie e poi dai giornali di sinistra con enfasi: “Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia”. Il presidente della Repubblica, come si è accorta Dagospia, si era limitato a un più saggio: “Salari inadeguati sono un grande problema, una grande questione per l’Italia”.

Cos’è successo? Le agenzie di stampa, e i quotidiani che le hanno riprese, non hanno ascoltato il discorso pronunciato da Mattarella, ma hanno riportato integralmente il testo che era stato fornito loro alcune ore prima dallo staff del Quirinale. Solo che il presidente, dopo avere riletto il discorso, ha deciso di non pronunciare quelle parole, che pure ieri occupavano le prime pagine. Da questa vicenda si può ricavare un piccolo apologo: seguite il parlato. Ecco. Si tratta di un’avvertenza per tutti quelli che vogliono trasformare il presidente della Repubblica in un allarmista al servizio della banalità di opposizione.