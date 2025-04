Sondaggi politici: FdI cala nei consensi ma mantiene il primato, Lega e Avs in lieve crescita

Secondo l'ultima Supermedia Youtrend/Agi il partito di Meloni scende al 28,9 per cento: meno 0,8 punti rispetto a due settimane fa, mentre il Pd si ferma al 22,7. Il Carroccio si avvicina a FI, mentre la coalizione di centrodestra sfiora il 48 per cento

Fratelli d'Italia scende al 28,9 per cento, per un calo di 0,8 punti rispetto a due settimane prima. È quanto emerge dall'ultima Supermedia Youtrend/Agi, che vede in lieve discesa anche il Partito democratico con il 22,7 per cento (-0,2 punti in meno). A risalire rispetto alla passata rilevazione invece è il Movimento 5 Stelle, che incassa lo 0,3 per cento portandosi a 12,1 per cento di preferenze.

Superato il podio, Forza Italia perde 0,1 punti (9,3 per cento), mantenendo comunque solido il suo ruolo di seconda forza politica all'interno della maggioranza. Poco sotto, sia Lega che Alleanza verdi e sinistra registrano leggere risalite. Il Carroccio tallona il partito di Antonio Tajani con il suo 8,8 per cento (+0,2) mentre Avs passa dal 6,1 al 6,2 per cento di consensi.

Dopo Bonelli e Fratoianni, spunta Calenda: Azione si ferma al 2,9 per cento, perdendo 0,1 punti dall'ultima rilevazione. Proprio la stessa percentuale che gli ex alleati di Italia viva hanno recuperato in queste due settimane, passando dal 2,3 al 2,4 per cento. Ultimi in classifica invece +Europa e Noi moderati, rispettivamente all'1,8 per cento e allo 0,9 per cento, dopo aver eroso entrambi il proprio consenso di 0,2 punti.

Guardando alle coalizioni, quella di centrodestra mantiene la sua maggioranza con il 47,9 per cento (+4,1 per cento rispetto alle elezioni politiche del 2022). Al contrario, quella di centrosinistra si ferma al 30,7 per cento, affiancata dal 12,1 del M5s e il 5,2 del (fu) Terzo polo. Sommando tutti i dati delle forze di opposizione si ottiene un 48 per cento di consensi, poco sopra quello raggiunto dalle forze di centrodestra.