Se il governo blocca l'età pensionabile blocca il futuro della Nazione

Qualunque controriforma delle pensioni sarebbe una sciagura perchè scatenerebbe una guerra generazionale e accelererebbe il declino demografico

Se, come diceva Auguste Comte, la demografia è destino, allora i dati diffusi lunedì dall’Istat hanno un significato chiaro per il governo: abbandoni ogni speranza chi pensa di poter anticipare, o anche solo evitare di ritardare, l’età del pensionamento. Con 1,18 figli per donna abbiamo stabilito un nuovo record che fa dell’Italia un laboratorio mondiale di declino della popolazione. Né l’immigrazione è sufficiente a compensare questa situazione drammatica, e non solo perché la politica si rifiuta di prendere atto dell’inderogabile esigenza di ampliare i canali di accesso regolari nel paese. Su questo, anzi, va dato atto al governo Meloni di aver affiancato la retorica barricadera a decisioni molto sensate: il problema, semmai, è che gli stessi migranti non vedono più nell’Italia una destinazione attrattiva. Il calo della popolazione residente che ne risulta fa andare di traverso il continuo allungamento della durata della vita, o almeno i suoi effetti.

Sempre secondo l’Istat, la speranza di vita è pari a 83,4 anni, quasi 5 mesi in più rispetto al 2023. A rendere parzialmente cattiva quella che è un’ottima notizia è proprio lo squilibrio crescente e inevitabile del sistema pensionistico. Il rapporto tra popolazione in età lavorativa e gli over 65 è destinato a rovesciarsi, vedendo questi ultimi (percettori di pensione) sempre più numerosi relativamente agli altri (che invece le pensioni le finanziano coi propri contributi). Dunque qualunque controriforma delle pensioni, come l’annunciato blocco dell’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, sarebbe una sciagura proprio perché scatenerebbe una guerra generazionale e accelererebbe il declino demografico: sarebbe paradossale che un governo conservatore si prendesse la responsabilità di tracciare una faglia tra i figli e i genitori, scolpendo un cuneo fiscale senza precedenti, nel nome dell’interesse di bottega elettorale di breve termine. L’unico modo per dare un futuro alla nazione (copyright Meloni) è rendere sostenibile il sistema pensionistico.