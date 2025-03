Baldino (M5s): “Barbero il 5 aprile? Sarei contenta. Il Pd? La nostra piazza aperta a tutti”

La deputata del M5s, fedelissima di Conte, lancia la piazza e avverte il Pd: "Chi è contro le armi deve starci". E sull'esposto di Raggi contro la piazza di Gualtieri: "A Roma siamo all'opposizione"

Il 5 aprile a Roma, in piazza contro le armi, con Giuseppe Conte e il M5s ci sarà anche lo storico Alessando Barbero. “La sua presenza ci renderebbe molto felici”, dice Vittoria Baldino, deputata del M5s e fedelissima del capo stellato Giuseppe Conte. “Sarebbe una sorpresa eccezionale”. Gli altri ospiti? “C’è il massimo riserbo. Quello che posso dire è che la nostra piazza è aperta davvero a tutti i cittadini che si riconoscono in un'Europa solidale e contro la guerra. Una piazza per dire a chiare lettere ‘no alle armi’ e invitare il governo a occuparsi dei veri problemi dei cittadini: dal caro bollette ai salari bassi e la sanità. Tutti coloro che sostengono questa visione sono benvenuti”. Anche i vostri alleati del Pd? Anche Schlein? “Ripeto: chiunque si riveda in questi valori è il benvenuto nella nostra piazza”.

E però voi del Movimento 5 stelle intanto avete presentato una mozione in Parlamento per chiedere lo stop al piano di riarmo europeo che sembra fatta apposta per mettere in difficoltà il Pd che, come sapete, sull’argomento ha una posizione molto sfumata, non proprio adatta a una presa di posizione così netta. “Molto sinceramente – dice Baldino – penso che non stiamo parlando di piccole beghe di palazzo. Non c’è tempo per farsi i dispettucci. Qui c’è in ballo il futuro dei nostri figli. E siccome su questo piano di Riarmo il Parlamento non si è espresso, noi vogliamo che questa volta la maggioranza sia costretta a dare un voto per dire chiaramente qual è la linea del governo. Non è in nessun modo un atto per mettere in difficoltà le opposizioni”. Intanto a Roma la vostra consigliera capitolina, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per denunciare le spese del comune, guidato dal dem Roberto Gualtieri, per la manifestazione “per l’Europa” dello scorso 15 marzo che per il Pd è stata molto importante. Non è un atto ostile questo? “Non voglio fare polemiche, ma penso sia giusto che da gruppo di opposizione si chieda di fare luce su questa cosa. A Roma il Movimento è all’opposizione e l’opposizione deve fare il suo lavoro”.