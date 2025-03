Mozione di sfiducia al ministro Nordio. La diretta del voto alla Camera

Il documento sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, tranne Azione, per il caso Almasri, il generale libico ricercato per crimini contro l'umanità, scarcerato per un errore formale. Ma l'esito è scontato: la maggioranza fa quadrato attorno al ministro

I partiti di opposizione voteranno tutti, con l'eccezione di Azione di Carlo Calenda che uscirà dall'Aula in protesta, la sfiducia a Carlo Nordio per il caso Almasri. Le autorità italiane avevano arrestato il generale libico ricercato per crimini contro l'umanità, ma poi era stato scarcerato per un errore formale, anche perché il ministero della Giustizia non è intervenuto in tempo. La spiegazione del ministro Nordio si è concentrata su questioni formali, sostenendo che l'accusa della Corte penale internazionale non era scritta nel modo corretto. A molti è sembrato che la liberazione di Almasri sia stata una scelta politica, dettata dalla ragione di stato per non complicare i rapporti con la Libia.

La mozione di sfiducia è stata presentata in seguito alla gestione del caso Almasri da parte del ministro della Giustizia, che non è stato chiaro sulle decisioni prese per liberare il generale libico. L'hanno sottoscritta Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Italia viva e +Europa: anche in questo caso, solo il partito di Carlo Calenda si astenuto. La discussione si è già svolta martedì 25 febbraio, oggi si tiene l'intervento del ministro alle 9.30 e poi la votazione dei deputati. L'esito è scontato, dato che la maggioranza di centrodestra resta a sostegno del ministro.