Gli insulti del propagandista putiniano Soloviev a Piecierno (Pd): "La sua bocca puzza di tirannia"

La vicepresidente del Parlamento europeo aveva chiesto al direttore di Rai 3 di annullare l'ospitata del megafono del Cremlino nel programma di Giletti. Lui non l'ha presa bene: "Bestia schifosa, come osi?"

"Miserabile bestia pietosa", "Vergogna della razza umana" e "Idiota patentata". Il propagandista putiniano Vladimir Soloviev, in diretta tv su Rossija 1, ha insultato la vicepresidente del Parlamento europeo, l'eurodeputata del Pd Pina Picierno. La motivazione della violenta aggressione verbale è la protesta di Picierno contro la prevista partecipazione del russo a "Lo stato delle cose", il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Soloviev è già stato sanzionato dall’Ue per la sua attività di propaganda putiniana. I suoi beni in Europa sono stati congelati e gli è stato vietato l’ingresso in vari stati dell’Unione. L'ospitata è stata poi annullata dalla Rai.

Picierno aveva scritto su X: "Giletti annuncia che ospiterà nella sua trasmissione su Rai 3 Soloviev, che è un propagandista russo colpito da sanzioni Ue. Chiedo al direttore di rete e alla commissione di Vigilanza di intervenire per impedirlo. Il servizio pubblico italiano non può essere megafono per la disinformazione russa".

La reazione del propagandista russo non è stata diplomatica: Soloviev ha attaccato con insulti barbari in un italiano stentato accompagnati da una mimica esagerata e stereotipata, come: "Sua bocca puzza di tirannia". Poi ha additato l'europarlamentare come russofobica e sulla disinformazione di cui è accusato ha detto: “Se tu osi, bestia schifosa, accusare me di disinformazione, vallo a dire a Donald Trump, che sostiene che voi europei siete dei bugiardi. Cosa dici al cyber king americano Sachs che sostiene che la vostra russofobia è pazzesca. Siete impazziti”.

Sono subito arrivati la solidarietà e il sostegno del Parlamento europeo alla sua vicepresidente. In un post su X si legge: "Solidarietà alla Vicepresidente Pina Picierno, bersaglio di inaccettabili attacchi. Il Parlamento europeo sostiene fermamente la democrazia e la libertà di espressione, e si oppone a tutte le forme di incitamento all'odio".

La solidarietà a Picierno arriva anche da Strasburgo, con l’eurodeputato e fondatore di Place Publique, Raphaël Glucksman che ha parlato durante la plenaria del Parlamento europeo.

Pina Picierno ha ricevuto messaggi di supporto sia dal suo sia da altri gruppi europei. "Solidarietà piena alla collega Pina Picierno contro gli ennesimi vergognosi attacchi che arrivano dalla Russia. Una sequela di insulti gravi, volgari e inaccettabili che non scalfiranno in tutti noi la determinazione di continuare a dire la verità", ha scritto su X il capodelegazione del Pd Nicola Zingaretti. Il senatore Pd Filippo Sensi ha scritto che "sono solo medaglie gli insulti dei putinisti e della loro orrenda propaganda". Sostegno anche da Carlo Calenda di Azione che ha ripostato il video commentando: "Feccia russa. Solidarietà a Pina Picierno".