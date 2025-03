I gabbiani di Piersilvio Berlusconi (e i suoi dissuasori) spaccano i timpani al Pd

I gabbiani funestano gli uffici romani di Fininvest. Il Rimedio? Dissuasori acustici che però disturbano la vicina sede del Partito democratico

Piersilvio Berlusconi si protegge dai gabbiani, il Pd si protegge le orecchie dai dissuasori di Piersilvio. L’altra piazza che serve convocare è questa: difendiamo l’udito democratico, dei dipendenti del Pd. Una disfida titanica si sta consumando a largo del Nazareno, Roma, dove hanno sede sia Pd sia gli uffici Fininvest, gli uffici romani della famiglia Berlusconi, di sua maestà Gianni Letta e di Fidel Confaloneri. La pace era duratura fino a quando non sono arrivati i gabbiani (saranno gabbiani trumpisti). L’ufficio di Fidel viene ora occupato da Piersilvio, durante le sue Vacanze Romane (lui e Bianca Berlinguer sono come Audrey Hepburn e Gregory Peck sulla Vespa, Mauro Corona fa benzina). Il Pier e i suoi compagni di Fininvest si accorgono che gabbiani, trumpiani, funestano l’atticuccio. Panico. Che fare? I gabbiani depositano il loro prezioso concime e rischiano di macchiare la cravattina Isaia di Berlingueroni (una cravatta che se la vede Salvini si mette a ridere, lui che indossa solo cravatte larghe, larghe e che si fa il congresso della Lega, a casa sua, a Firenze, 5 e 6 aprile). Per accontentare il Berlingueroni vengono allora installati dissuasori acustici, che dissuadono sì, ma anche i vicini, i poveri dipendenti del Pd dal lavorare, sodo, preparare la linea Schlein. I dissuasori attivati fanno sanguinare i timpani, fanno scappare via un po’ come scappano via i redattori da Rai news che hanno sfiduciato il loro direttore Petrecca (caro ad Rai, Rossi, che fai?). Un piccione democratico ci ha portato il grido di dolore, la preghiera di una comunità dem che va ascoltata. Biscione contro gabbiani, democratici contro manager. Udito dem contro cravattina. Ops, una macchiolina sulla tastiera. Sarà un gabbiano di Piersilvio?