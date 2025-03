È morto Fulco Pratesi, il fondatore del Wwf

Aveva 90 anni. Architetto, giornalista, illustratore e politico, è stato tra i pionieri dell'ambientalismo in Italia. Il cordoglio del governo e della politica italiana

È morto nella notte in una clinica romana Fulco Pratesi. Aveva 90 anni. È stato architetto, giornalista, autore, disegnatore e fondatore del Wwf Italia, di cui è stato a lungo presidente.

Pratesi è stato anche parlamentare dal 1995 al 1997 con i Verdi. La sua vita è stata segnata dalla militanza sui temi dell'ambientalismo. Di cui riconosceva pregi e necessità, senza risparmiare critiche alle derive dell'ecologismo di facciata. “In Italia il verde è il colore della retorica, la ciambella di salvataggio", ha spiegato al Foglio in un'intervista. "Quando le ideologie falliscono si ricorre al verde ma il verde non è un ripiego. Di solito la politica non si concilia con il verde. Esiste una tonalità di verde che non è stata catalogata; Il verde chiacchiera”.



Leggi anche: L'intervista Parla Fulco Pratesi: "In Italia il partito verde è una scappatoia, verde chiacchiera" Carmelo Caruso

"Pratesi ha rappresentato una sensibilità in un momento in cui questa sensibilità non era sentita dalla stragrande maggioranza degli italiani. Esprimo cordoglio a nome del governo italiano e del ministero dell'Ambiente per un grande personaggio'', ha detto in una nota il ministro Gilberto Pichetto Fratin, unendosi ai tantissimi messaggi arrivati in queste ore dal mondo della politica e della società civile per ricordare l'ambientalista.