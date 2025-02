La notte è trascorsa bene per Papa Francesco al Gemelli

La Sala Stampa informa che il pontefice si è alzato per fare colazione. Secondo la nota diffusa ieri, le sue condizioni sono in lieve miglioramento

"La notte è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione". È l'aggiornamento di oggi, 21 febbraio, della Sala Stampa della Santa Sede. Papa Francesco è ricoverato dal 14 febbraio al policlinico Gemelli di Roma a causa di problemi respiratori dovuti da una polmonite bilaterale.

Ieri sera la Santa Sede aveva comunicato che le condizioni cliniche di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio, sono in lieve miglioramento: non ha febbre e sono stabili i parametri emodinamici. Il Papa, stando a quanto si è appreso, ha dei focolai di polmonite, continua a respirare in modo autonomo, il cuore regge sempre bene.

In questi giorni si sono moltiplicati i messaggi di vicinanza e le preghiere per la salute del Papa. Tra i tanti spicca la lettera che parla dell'“amato fratello” Francesco, al quale augura una “veloce e completa guarigione” e “un rapido ritorno, con l’aiuto di Dio, ai suoi sacri e importanti doveri”. La firma in calce all’augurio “fraterno” è quella del Patriarca ecumenico Bartolomeo I, come riporta una nota pubblicata sul sito del Patriarcato. Il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha invece chiamato i fedeli a riunirsi “come un'unica famiglia nella fede, uniti in un appello accorato” per la “salute e il benessere” di Francesco. A margine di un evento a Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha invece sottolineato che le notizie sulla salute del Papa fanno pensare che si è “nella direzione giusta” verso “un pieno recupero, che speriamo – ha aggiunto - avvenga presto”.