Perché Meloni non bacchetterà in pubblico Trump

La premier, che è una follower di Trump, dovrebbe spiegare al presidente americano che "offrire a Putin una disfatta in Ucraina farebbe male a lui e agli Stati Uniti", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa su Rtl 102.5

"Difficile immaginare che Meloni possa bacchettare in pubblico Trump per il disastro che sta portando avanti umiliando l'Ue e le democrazia", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite di NonStopNews su Rtl 102.5. "Offrire a Putin una disfatta in Ucraina farebbe male a lui e agli Stati Uniti".