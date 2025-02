Tajani: "Marina Berlusconi è un'imprenditrice, dice quello che vuole"

Il leader di Forza Italia commenta l'intervista della presidente di Fininvest al Foglio e smentisce chi la interpreta come un monito al partito che fu del Cav.: "Dice quello che pensa. Il sostegno economico? Non ce lo hanno mai fatto pesare e noi non ci sentiamo prigionieri"

Marina Berlusconi? "È una imprenditrice libera di dire quello che vuole, giustamente". Antonio Tajani risponde così ai giornalisti, che alla Camera gli chiedono cosa ne pensa delle riflessioni che la presidente di Fininvest ha affidato ieri a questo giornale, dall’Europa a Trump, dall’Ucraina all’immigrazione, dalla tassazione delle big tech fino ai matrimoni gay e al fine vita.

Leggi anche: l'intervista Il pendolo di Marina Berlusconi Claudio Cerasa

Come abbiamo raccontato oggi, l'intervista della primogenita di Silvio Berlusconi ha acceso un dibattito all'interno del centrodestra e soprattutto dentro a Forza Italia, con i deputati e senatori azzurri che hanno espresso affinità con i punti di vista di Marina. In tanti l’hanno vista come un “una bussola da seguire” o “un manifesto liberale concreto e di grandissimo respiro”. Per qualcuno anche qualcosa di più: un monito per Antonio Tajani a tenere dritta la barra liberale ed europeista del partito davanti alle sfide che la nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump pone all’Europa.

Il segretario nazionale di Forza Italia smentisce invece chi ha interpretato le parole della primogenita del Cav. come un monito a Fi e agli alleati. Quello che dice Marina Berlusconi "non è che deve essere sempre interpretato", ha detto, non deve essere visto "in chiave politica" né in "chiave interna" a Forza Italia. "Un imprenditrice può dire quel che le pare, dice quel che pensa. Allora, se fa una intervista De Benedetti o Lapo Elkann o se la fa Benetton?", si è chiesto il vicepremier parlando con i giornalisti alla Camera. Quanto al sostegno economico che la famiglia Berlusconi garantisce ancora al partito, Tajani ha aggiunto: "Non ce lo hanno mai fatto pesare né noi ci siamo mai sentiti prigionieri di questo. Abbiamo sempre ascoltato, ritorniamo sempre allo stesso punto. Sembra chissà che cosa: il monito qua, il monito là... Un'imprenditrice parla e dice quel che pensa giustamente. Ogni persona è libera di esprimersi''.

Leggi anche: Le reazioni all'intervista del Foglio Su fine vita e matrimoni gay neanche Forza Italia segue Marina Berlusconi. I dubbi di FdI su Ue e Trump Gianluca De Rosa