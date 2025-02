Consulta: verso la fumata bianca. Ecco chi sono i nuovi giudici

Trovato l'accordo tra maggioranza e opposizione. Roberto Cassinelli, Francesco Saverio Marini, Maria Alessandra Sandulli e Massimo Luciani: queste le indicazioni per l'elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale

Roberto Cassinelli, Francesco Saverio Marini, Maria Alessandra Sandulli, Massimo Luciani. Queste le indicazioni di voto per l'elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale. Nella notte le forze di maggioranza e opposizione hanno trovato l'accordo che dovrà essere confermato attraverso il voto di questa mattina in Parlamento, riunito in seduta comune.

Sono certi sin dall'inizio i nomi di Marini, professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata e attuale consigliere giuridico del governo (in quota Fratelli d’Italia) e Luciani, professore emerito di Diritto pubblico dell’Università La Sapienza di Roma (in quota opposizione, un profilo gradito in particolare al Pd). Cassinelli è un avvocato civilista ed ex parlamentare di Forza Italia. Mentre Gabriella Palmieri Sandulli, avvocata generale dello stato, è il nome “indipendente” della lista.

Al momento la Corte costituzionale è formata da 11 componenti su 15, il minimo legale per poter deliberare.

La diretta del voto dalla Camera