La difesa silenziosa di Fratelli d'Italia per Santanchè. Parla Giovanni Donzelli

"I banchi vuoti della maggioranza durante la mozione di sfiducia contro Santanchè? Sono polemiche dell'opposizione. Non mi sembravano tanto pieni nemmeno i loro, sinceramente", dice il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI. L'esponente del partito di via della Scrofa commenta l'aula semivuota della Camera, anche nei banchi della maggioranza, durante la discussione della mozione di sfiducia per la ministra del Turismo. "Sanno anche loro che è un rito stanco: ogni tanto le opposizioni chiedono la sfiducia. È legittimo", spiega riferendosi sempre a Pd e Movimento 5 stelle, quest'ultimo il partito che ha presentato la mozione qualche settimana fa.



"Era un momento di visibilità delle opposizioni. Quindi, eventualmente la folla doveva essere nei loro banchi. Il lunedì, il martedì mattina alle discussioni generali normalmente partecipano pochissime persone. Non è la prima volta che succede che le discussioni generali di qualsiasi atto siano più o meno deserte anche degli stessi che le propongono".



"Santanchè – aggiunge il deputato – come ministro ha lavorato e sta lavorando benissimo. Tutte le categorie del settore lo riconoscono, anche quelli che non ci hanno votato".



Della stessa linea sono anche altri esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui Paolo Trancassini: "Siamo convinti nel sostegno alla ministra, se lasciare sarà una sua decisione", ha detto davanti all'entrata principale della Camera. Sullo scarso appoggio arrivato sia dal partito stesso, che dagli altri due della maggioranza ha parlato anche Ylenja Lucaselli: "La linea del partito è la stessa: siamo garantisti e lo saremo anche in questo caso. La scelta sarà sua e non dobbiamo difenderla, parleranno i numeri quando si voterà".



Nel corso del pomeriggio la ministra Santanché non ha replicato alle discussioni in aula, ed è andata via poco dopo la conclusione dei discorsi dei partiti dell'opposizione, soprattutto del Movimento 5 stelle. La replica e il voto alla mozione arriveranno soltanto nei prossimi giorni.

La seduta alla Camera