Caso Almasri: la diretta di Piantedosi e Nordio dalla Camera

I ministri dell'Interno e della Giustizia riferiscono sull'arresto e sul successivo rimpatrio del comandante della polizia giudiziaria libica, su cui pende un mandato della Cpi. Le opposizioni pronte ad andare all'attacco. La premier Meloni non ci sarà

Dopo lo stallo parlamentare, le polemiche e le proteste delle opposizioni, il governo si presenta oggi alla Camera per riferire sul caso Almasri, il comandante della polizia giudiziaria libica, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale, arrestato e poi rimpatriato. A riferire non ci sarà la premier Giorgia Meloni, come chiedevano le forze di minoranza, ma il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e quello della Giustizia, Carlo Nordio, entrambi coinvolti nella intricata vicenda. Tra segreti e ragion di stato, opportunità e procedure su cui le opposizioni chiedono chiarezza.



Piantedosi e Nordio, prima a Montecitorio e successivamente in Senato, proveranno a spiegare e a ricostruire cosa è accaduto, come e perché si è arrivati alla scarcerazione di Almasri. Fatti per cui i due ministri sono indagati, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e alla premier Giorgia Meloni. Per questo, hanno spiegato da Palazzo Chigi, c'è voluto qualche giorno prima di stabilire la data dell'informativa. La settimana scorsa infatti l'informativa era saltata dopo che il procuratore di Roma Francesco Lo Voi aveva iscritto gli esponenti del governo nel registro degli indagati, in seguito a un esposto presentato di Luigi Li Gotti (nel quale si ipotizzavano i reati di peculato e favoreggiamento).



Implicazioni giudiziarie per cui Palazzo Chigi e i ministri, difesi dall'avvocata leghista Giulia Bongiorno, avevano pensato in un primo momento che a presentarsi a Montecitorio potesse essere Luca Ciriani, il ministro per i Rapporti con il Parlamento.