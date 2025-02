Governo sotto assedio, dei magistrati

L'avviso di garanzia alla presidente del Consiglio, le mosse di Meloni. Che per la prima volta, giovedì, ha evocato il voto anticipato

Meloni felice: è un assist, l'aggressione c'è, ma quando la premier si muove da vittima si muove bene e il consenso cresce. A sinistra, disastro: l'alternativa forse c'è, almeno dal punto di vista numerico, ma mentre ci si prepara a essere alternativi, l'alternativa cerca alternative a se stessa e cerca di dividersi, proponendo di avvicinarsi alle elezioni marciando divisi e colpendo parzialmente uniti (accordo sì, ma da non rivendicare, se non per quel che riguarda gli accordi per l'uninominale).

Per la prima volta, giovedì, Meloni ha evocato il voto anticipato. Non succederà, non a breve, ma se l'economia dovesse continuare ad andare meno bene del previsto, e il consenso di Meloni dovesse scendere, siamo sicuri che la legislatura arriverà fino alla fine? Chissà.