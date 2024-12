Luci su Atreju: Fratelli d'Italia inaugura il villaggio di Natale della kermesse

Si accendono le luci su Atreju. Questo pomeriggio il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, insieme ad Arianna Meloni, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, ha tagliato il nastro dell'inaugurazione del villaggio di Natale alla kermesse di Fdi. Per l'edizione di quest'anno il partito ha allestito la sua festa al Circo Massimo. È qui che, sopra a una scala non proprio stabile, si è svolta la cerimonia che ha aperto le porte al pubblico e che ha anche dato il via ai giorni più intensi della festa. Iniziata lo scorso weekend, la kermesse si concluderà domenica, dopo mezzogiorno, con l'intervento di Giorgia Meloni. Nel frattempo, nel corso del weekend parteciperanno tutti i membri del governo, alcuni esponenti dell'opposizione e ospiti internazionali come il premier libanese Najib Mikati e il presidente argentino Javier Milei.



Ad aprire la carrellata di incontri di oggi è stato il tema delle riforme. "Dall'autonomia al premierato, una nazione più vicina ai cittadini", il titolo del panel. Presente, proprio nel giorno del sì della Corte costituzionale al referendum contro l'autonomia, il ministro Roberto Calderoli. Insieme a lui la ministra per la Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, i governatori di Piemonte ed Emilia Romagna Alberto Cirio e Michele De Pascale, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Giosy Romano, il coordinatore della Zes unica del Mezzogiorno.



Un panel è stato incentrato su scuola e università. L'incontro tra i due ministri competenti, Giuseppe Valditara e Annamaria Bernini, insieme alla sottosegretaria Paola Frassinetti, il direttore del Tempo Tommaso Cerno e il giornalista David Parenzo, è stato contestato (seppur a distanza) da un gruppo di studenti dei collettivi di sinistra proprio fuori dall'entrata del villaggio di Atreju. Il blitz è durato pochi minuti, tanto che il panel è proseguito senza intoppi.



In serata si è parlato di intelligenza artificiale con il sottosegretario al Mimit Alessio Butti. E anche di pace, guerra e difesa con il ministro Guido Crosetto, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ed Ettore Rosato di Azione. A chiudere, l'economia, con un panel dal titolo "Due anni di successi: dati che smentiscono i gufi", con l'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il neoeletto ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, Luigi Marattin, Gregorio De Felice Ceo di Intesa Sanpaolo e Daniele Manca, vicedirettore del Corriere.

A proposito di gufi, quest'anno lo staff di Atreju ha inventato il "Gufo Advisor": un cartellone con sopra giudizi espressi da alcuni esponenti dell'opposizione a cui FdI ha accostato titoli di giornali che sembrerebbero smentirli. "Totale irrilevanza del governo in Europa", è il tweet scelto tra quelli di Elly Schlein. "Fitto vicepresidente della Commissione Ue", il titolo accostato. "Livello di gufata: alto". E poi via con Giuseppe Conte, Carlo Calenda e gli altri.

Fuori dalla sala principale, dove si fa politica, c'è tanta gente che entra al Circo Massimo per visitare i mercatini di Natale. Due turisti francesi, entrati per caso, scoprono che in realtà il villaggio di Natale fa parte della kermesse del partito di Giorgia Meloni e storcono un po' il naso: "Abbiamo capito che si tratta di politica e stiamo cercando di andare da un'altra parte". Per il momento nessun politico ha ancora inaugurato la pista da pattinaggio, cosa che ha permesso ai curiosi (o confusi) di scivolare sul ghiaccio senza essere disturbati dai cronisti. Per oggi si contano due cadute.