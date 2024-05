Lambrate e il governo dell'insicurezza. Gabrielli: “Ci vogliono più accordi per i rimpatri, il governo agisca”

Per quanto possa sembrare una storia particolarmente paradossale, la vicenda di Lambrate, dove Hasan Hamis, 37enne di origini marocchine, ha inferto diverse coltellate al viceispettore della Polizia Christian Di Martino che cercava di impedirgli di continuare a tirare sassi contro treni e persone, contiene molte delle inefficienze legate alla gestione dell’immigrazione in Italia. Un tema che il governo ha dimostrato di voler affrontare spesso con toni propagandistici. E che adesso ha portato al solito rimpallo di accuse tra maggioranza e opposizione. Stando a quanto ha reso noto la questura di Milano, Hamis era arrivato in Italia nel 2002. Sin da allora è sempre rimasto sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. E in tre occasioni, a Napoli nel 2004 e nel 2012 e ad Avellino nel 2023, era stato destinatario di un ordine di allontanamento. In sostanza un invito a lasciare il paese, ma senza la cogenza di una procedura che arrivi all’accompagnamento alla frontiera. “E’ evidente che c’è qualcosa che non funziona. Perché per arrivare alle espulsioni tutto passa dagli accordi con i paesi per il rimpatrio. Ma da questo punto di vista è prevalsa la logica emergenziale. Gli accordi andrebbero intensificati molto di più”, dice al Foglio il prefetto Franco Gabrielli, che dal 2023 è delegato alla Sicurezza del sindaco di Milano Beppe Sala. “Salvini all’epoca del governo gialloverde disse di voler rimpatriare 600 mila persone, poi diede una stima molto più bassa. Di irregolari fantasma, gente che per esempio va all’estero e poi torna, sappiamo che ce ne sono sicuramente tanti. Se poi ci aggiungiamo casi di marginalità diventa una vera e propria bomba pronta a esplodere. Il fenomeno migratorio va affrontato senza slogan” aggiunge Gabrielli. Ieri degli altri agenti sono stati aggrediti da un 27enne egiziano a Milano centrale.

