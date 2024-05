I tempi del Ponte si stanno allungando e ci sono domande a cui nessuno sa rispondere

Si allungano i tempi per il progetto del Ponte sullo Stretto. La concessionaria Stretto di Messina e il general contractor Eurolink stanno chiedendo in queste ore quattro mesi di proroga del termine (in origine trenta giorni, il 16 maggio) per rispondere alle 249 osservazioni della commissione per la Valutazione di impatto ambientale (VIA). L’obiettivo è sciogliere tutte le riserve e i dubbi e porre le condizioni per un progetto esecutivo esemplare che sia punto di riferimento nell’ingegneria mondiale. La direzione generale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – e non la commissione VIA – dovrà decidere se accordare la proroga, ma sembra molto probabile che questo accada, considerando anche che ora la commissione si scioglie per fine mandato e dovrà essere nominata la nuova. Gli uomini del Ponte – il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’ad della società concessionaria Pietro Ciucci e l’ad di Webuild (quota maggioritaria nel general contractor Eurolink) Pietro Salini – dovevano rapidamente decidere, da ruoli diversi, come rispondere alla richiesta di ulteriori informazioni avanzata dalla commissione. In particolare se mantenere i tempi ultrarapidi di progettazione e cantierizzazione voluti da Salvini, rispondendo velocemente (e inevitabilmente con una certa sufficienza) alle obiezioni ambientali oppure prendersi tutto il tempo necessario per svolgere analisi e rilievi molto complessi, dove necessario.

