La manovra all'esame della Camera e poi il voto definitivo

Nell'Aula della Camera l'esame della manovra finanziaria del 2024. Nel pomeriggio, dalle 17, ci sarà il voto finale e definitivo sul provvedimento (blindato: sì al dibattito, ma niente correzioni). Dunque nessuna modifica, ma anche niente fiducia: una mossa concordata con le opposizioni, che tuttavia vogliono che il governo metta la faccia sul no alle loro proposte, per evitare l'esercizio provvisorio. Il testo della legge di Bilancio - con le misure su pensioni, famiglia, figli e stipendi -è stato approvato in Senato il 22 dicembre con 109 sì, 72 no e due astenuti.

Ieri, 28 dicembre, si è svolto anche l'ultimo Consiglio dei ministri dell'anno, in cui è stato approvato il decreto Milleproroghe. La maggioranza ha trovato un accordo sul Superbonus. Nel frattempo, dopo due rinvii, la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni si terrà la mattina di giovedì 4 gennaio, alle 11.



Ecco che cosa prevede la manovra 2024