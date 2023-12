Mattarella tra Musk e La Russa, cartoline dagli auguri del Quirinale

Meloni è assente malata, e lo ha detto al padrone di casa al telefono. Dunque tutti gli sguardi, qui nel salone dei corazzieri del Quirinale, cadono su Ignazio La Russa, Seconda carica dello stato, che due giorni fa a proposito della riforma costituzionale che verrà aveva piazzato una serie di frasi sui poteri del capo dello stato non proprio simpatiche. In un gioco di iper dissimulata cordialità istituzionale – ah, la forma, signora mia – il presidente del Senato nel suo breve discorso pronuncerà tre volte l’avverbio “meritoriamente” a proposito del ruolo ricoperto da Sergio Mattarella, ringraziandolo. Caso chiuso, almeno per la grammatica. Anche se il capo dello stato nel suo saluto alle alte cariche – pensate a un nome: sono tutti qui, eccetto la premier e il presidente della Camera – suonerà due squilli. Il primo “sull’equilibrio fra poteri”, vedi riforma; il secondo sugli “oligarchi della rete”. Vedi Elon Musk, ospite sabato di Atreju.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE