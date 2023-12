Bertolaso: “La figuraccia sulle Olimpiadi Milano-Cortina ha pesato su Expo”

Altro che Roma, il problema questa volta è Milano. “Se non riesci a organizzare bene le Olimpiadi invernali perché la comunità internazionale dovrebbe darti l’Expo?”. E’ una lettura particolare quella che offre al Foglio Guido Bertolaso sulla disfatta di Roma nella corsa all’assegnazione dell’Expo del 2030. “Nella sconfitta – sostiene l’ex capo della protezione civile, oggi assessore al Welfare di regione Lombardia – ha pesato sicuramente il cambio di governo, fu Draghi a ufficializzare la candidatura, e anche il diverso colore politico tra l’attuale esecutivo e il comune di Roma, ma sono entrambi aspetti assolutamente minori rispetto al concetto fondamentale del perché Roma non è stata scelta questa volta”. E qual è allora questo concetto fondamentale? “Beh – dice Bertolaso – i delegati avevano senz’altro davanti agli occhi la vicenda delle Olimpiadi che si terranno nel 2026 tra Milano e Cortina, l’organizzazione della Fondazione per le Olimpiadi invernali ha fatto una figura pessima con la vicenda della pista di bob che non c’è: per la prima volta nella storia delle Olimpiadi una gara non si terrà nel paese che ospita l’evento, si rende conto della gravità della questione? Questo ovviamente non ci ha aiutato e l’ha pagata anche Roma”.

