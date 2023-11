Suggestioni e timori. Cosa allontana Conte e Schlein dalla piazza di Landini

Nove mesi fa fu lui l’alchimista in grado di unirli. Era il 4 marzo e al corteo antifascista di Firenze, indetto dai sindacati dopo un’aggressione fuori da un liceo, Maurizio Landini sorridentissimo parlottava con Giuseppe Conte e una Elly Schlein fresca di vittoria alle primarie del Pd. I leader grillino e la segretaria tre mesi più tardi, a giugno, tornarono in piazza insieme a Landini, questa volta per la sanità (sull’argomento Pd e M5s, ma anche Azione e Avs, lavorano a emendamenti alla manovra comuni). Quasi un anno dopo, invece, a piazza del Popolo, la piazza dello sciopero generale del segretario della Cgil, non si vede nessuno dei due. Dice Nicola Fratoianni che invece è venuto: “Non entro nelle loro agende, ma credo che vada colta ogni occasione di convergenza ”. Conte e Schlein hanno inviato comunque alcuni parlamentari. Per conto della segretaria del Pd ecco Marco Furfaro, Arturo Scotto, Andrea Casu e Marina Sereni. Da via di Campo Marzio, invece, sono arrivati Antonio Caso e Barbara Guidolin. Ma che fine hanno fatto Elly e Giuseppi? Mistero. Landini per di più è il leader conteso. Entrambi sognano la sua benedizione. La scorsa settimana, a un giorno di distanza, tutti e due hanno ascoltato i suoi consigli per predisporre gli emendamenti alla legge di bilancio. Negli ultimi giorni però lo scontro violento tra Landini e il vicepremier leghista Matteo Salvini, che ha scelto il sindacalista come sparring partner, ha sottolineato sin troppo anche la sua presa politica.

